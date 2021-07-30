UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Данилов: государство потеряло 16 тысяч км газовых сетей, этим займется СНБО

Автор: РБК-Украина

Украина потеряла почти 17 тысяч километров газораспределительных сетей. Они перешли в частную собственность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова.

"Мы обратили внимание на состояние в газораспределительных сетях. Должны констатировать, что государство странным образом потеряла 16 920 км сетей, перешедших в частную собственность. И мы не видим оснований, сейчас этим не заниматься", - заявил он.

По словам Данилова, одна из компаний владеет 70% облгазов, которая непосредственно имеет отношение к украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу.

"Мы этим вопросом будем заниматься, согласно решению СНБО. Дадим поручение Кабмину, чтобы проверял соблюдение законодательства", - подчеркнул секретарь СНБО.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБОАлексей ДаниловГаз