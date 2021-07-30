Данілов: держава втратила 16 тисяч км газових мереж, цим займеться РНБО

Україна втратила майже 17 тисяч кілометрів газорозподільних мереж. Вони перейшли у приватну власність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова .

"Ми звернули увагу на стан в газорозподільних мережах. Маємо констатувати, що держава дивним чином втратила 16 920 км мереж, які перейшли у приватну власність. І ми не бачимо підстав, зараз цим не займатися", - заявив він.

За словами Данілова, одна з компаній володіє 70% облгазів, яка безпосередньо має відношення до українського бізнесмена Дмитра Фірташа.

"Ми цим питанням будемо займатися, згідно з рішенням РНБО. Дамо доручення Кабміну, щоб перевіряв дотримання законодавства", - підкреслив секретар РНБО.