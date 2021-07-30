RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Данілов: держава втратила 16 тисяч км газових мереж, цим займеться РНБО

Автор: РБК-Україна

Україна втратила майже 17 тисяч кілометрів газорозподільних мереж. Вони перейшли у приватну власність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова.

"Ми звернули увагу на стан в газорозподільних мережах. Маємо констатувати, що держава дивним чином втратила 16 920 км мереж, які перейшли у приватну власність. І ми не бачимо підстав, зараз цим не займатися", - заявив він.

За словами Данілова, одна з компаній володіє 70% облгазів, яка безпосередньо має відношення до українського бізнесмена Дмитра Фірташа.

"Ми цим питанням будемо займатися, згідно з рішенням РНБО. Дамо доручення Кабміну, щоб перевіряв дотримання законодавства", - підкреслив секретар РНБО.

Читайте РБК-Україна в Google News
РНБООлексій ДаніловГаз