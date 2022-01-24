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Данілов про евакуацію дипломатів: ми не бачимо активного виїзду з України

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Понеділок 24 січня 2022 19:53
Данілов про евакуацію дипломатів: ми не бачимо активного виїзду з України Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

На тлі загрози повномасштабного вторгнення Російської Федерації, влади країн заявляють про евакуацію власних дипломатів та їх сімей з України. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, активний виїзд з країни поки що не спостерігається.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Данілова під час брифінгу.

"Сьогодні ми маємо інформацію про три країни. 49 країн не приймають в цьому участь в цих речах. Кожна країна самостійно визначається, те що стосується їх громадян, які знаходяться на території нашої країни. Єдине що можна сказати, що була велика хвиля дезінформаційна того, що співробітники безпосередньо установ Російської Федерації масово покидають нашу країну. Ми цього не бачимо", - відзначив Данілов.

За словами секретаря РНБО, станом на сьогодні інформація про рекомендацію виїзду з країни надходила з посольства США, Великобританії та Австралії.

"На сьогоднішній день є інформація з посольства США, те що вони пропонують своїм співробітникам, посольства Великобританії та посольства Австралії. Інші посольства цим питанням не займаються", - додає Данілов.

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