Данілов про бої за Бахмут: успішна оборонна операція України

Він нагадав, що слова росіян щодо повної окупації Бахмута є хибними, оскільки частина міста все ще перебуває під контролем України.

За словами Данілова, рішення про продовження оборони Бахмута ухвалювалися на стратегічному рівні. Це питання постійно обговорювали на Ставці верховного головнокомандувача.

Секретар РНБО наголосив, що на Бахмутському напрямку було ліквідовано велику кількість російських військовослужбовців, причому не лише найманців ПВК "Вагнера", а й спецназу, ВДВ, представників інших родів військ. Також українські захисники знищили величезну кількість техніки, а ворог витратив там значну кількість боєприпасів.

"Це наша стратегічна оборонна операція, яка проходить для нас успішно, враховуючи, що ми 10 місяців утримуємо цю територію, де ми щодня їх знищували. Вони не можуть взяти Бахмут 10 місяців. Чим вони можуть похвалитися?", - додав Данілов.

Ситуація навколо Бахмута

Варто зауважити, що минулого тижня росіяни почали розповсюджувати фейки про те, що вони нібито повністю захопили Бахмут Донецької області. Офіційні представники України спростували вкиди ворога, уточнивши, що ЗСУ все ще контролюють південно-західну частину міста.

При цьому поблизу Бахмута наші захисники продовжують поступове просування. Наприклад, учора спікер Східного угруповання військ Сергій Череватий заявляв про те, що за добу наші військові просунулися на окремих ділянках під містом на 200-400 метрів.

Також більш детально про бої за Бахмут Череватий розповів в інтерв'ю РБК-Україна.