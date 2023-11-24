Данілов анонсував збільшення систем ППО в Україні

"З урахуванням того, що ми зараз перед зимовим періодом, питання ППО стоїть на порядку денному. Президент та всі люди, які займаються питаннями забезпечення нашої країни у військовий час, працюють з цим питанням. Найближчим часом буде поставлено додаткові протиповітряні засоби ураження від ракет саме для того, щоб ми перш за все зберігали нашу інфраструктуру", - каже Данілов.

За його словами, мова йде про енергетичні об’єкти, тому що у випадку, коли буде зниження температури, то населення має отримувати електрику та бути в теплі.

"Якщо ми згадаємо, яка ситуація була в нас на лютий 2022 року, то ми благали світ і президент щодня звертався щодо того, аби нам закрили небо. Сьогодні ж ми закриваємо частину території, проте, на жаль, не вся територія ще закрита. Ми робимо все необхідне, щоб найближчим часом максимальна кількість нашої країни була захищена саме засобами ППО. Це дуже важливо для нашої країни, для наших громадян, для наших населених пунктів, тому що там живуть люди і вони мають мати гідні умови для свого існування", - розповів він.

Удари росіян по енергосистемі

Нагадаємо, минулої зими російські окупанти неодноразово атакували українську енергосистему. Масовані удари по об'єктах інфраструктури розпочалися ще у жовтні 2022 року та тривали всю зиму.

Внаслідок таких обстрілів по всій Україні почалися проблеми з електропостачанням. Владі доводилося вводити щоденні графіки відключень світла.

Але зараз Україна активно готується до повторних ударів цієї зими. Зокрема, енергетичні об'єкти отримали три рівні захисту від дронів та ракет.

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