Данилов анонсировал увеличение систем ПВО в Украине

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина в ближайшее время новые противовоздушные средства для защиты объектов инфраструктуры.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он рассказал в эфире "Украинского радио".
"С учетом того, что мы сейчас перед зимним периодом, вопрос ПВО стоит в повестке дня. Президент и все люди, занимающиеся вопросами обеспечения нашей страны в военное время, работают с этим вопросом. В ближайшее время будут поставлены дополнительные противовоздушные средства поражения от ракет именно для того, чтобы мы, прежде всего, сохраняли нашу инфраструктуру", - говорит Данилов.
По его словам, речь идет об энергетических объектах, потому что в случае, когда будет снижение температуры, население должно получать электричество и быть в тепле.
"Если мы вспомним, какая ситуация была у нас на февраль 2022 года, то мы умоляли мир и президент ежедневно обращался относительно того, чтобы нам закрыли небо. Сегодня же мы закрываем часть территории, однако, к сожалению, не вся территория еще закрыта. Мы делаем все необходимое, чтобы в ближайшее время максимальное количество нашей страны было защищено именно средствами ПВО. рассказал он.
Напомним, минувшей зимой российские оккупанты неоднократно атаковали украинскую энергосистему. Массированные удары по объектам инфраструктуры начались еще в октябре 2022 года и продолжались всю зиму.
В результате таких обстрелов по всей Украине начались проблемы с электроснабжением. Властям приходилось вводить ежедневные графики отключений света.
Но сейчас Украина активно готовится к повторным ударам этой зимой. В частности, энергетические объекты получили три уровня защиты от дронов и ракет.
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