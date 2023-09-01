Данілов анонсував важливе рішення щодо мобілізації обмежено придатних

"Є в наших нормативно-правових документах термін - придатний або умовно придатний. Треба дати тлумачення, хто такий умовно придатний, де люди, які мають такий припис у своїх документах, можуть використовуватися", - розповів він.

Річ у тім, як зазначив секретар РНБО, коли такі люди потрапляють у ті чи інші частини з умовною придатністю, є певні процеси у командирів.

"Тому для того, щоб закрити це питання раз і назавжди, рішенням Ради нацбезпеки і оборони дано доручення розтлумачити цей документ, щоб не було подвійного-потрійного трактування цієї норми", - підкреслив Данілов.

Як додав він, сьогодні це питання рішенням РНБО буде вирішено і "не буде ніяких подвійних тлумачень цих документів.

"Це законодавчі зміни", - констатував секретар РНБО.