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Данілов анонсував важливе рішення щодо мобілізації обмежено придатних

Фото: секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні хочуть врегулювати питання щодо мобілізації обмежено придатних до служби. Відповідне рішення ухвалить сьогодні Рада національної безпеки та оборони (РНБО).

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону.

"Є в наших нормативно-правових документах термін - придатний або умовно придатний. Треба дати тлумачення, хто такий умовно придатний, де люди, які мають такий припис у своїх документах, можуть використовуватися", - розповів він.

Річ у тім, як зазначив секретар РНБО, коли такі люди потрапляють у ті чи інші частини з умовною придатністю, є певні процеси у командирів.

"Тому для того, щоб закрити це питання раз і назавжди, рішенням Ради нацбезпеки і оборони дано доручення розтлумачити цей документ, щоб не було подвійного-потрійного трактування цієї норми", - підкреслив Данілов.

Як додав він, сьогодні це питання рішенням РНБО буде вирішено і "не буде ніяких подвійних тлумачень цих документів. 

"Це законодавчі зміни", - констатував секретар РНБО.

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Олексій ДаніловМобілізація в Україні