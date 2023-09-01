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Данилов анонсировал важное решение по мобилизации ограниченно пригодных

Фото: секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине хотят урегулировать вопросы, касающиеся мобилизации ограниченно пригодных к службе. Соответствующее решение примет сегодня Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в эфире национального телемарафона, пишет РБК-Украина.

"Есть в наших нормативно-правовых документах термин - пригодный или условно пригодный. Надо дать толкование, кто такой условно пригоден, где люди, имеющие такое предписание в своих документах, могут использоваться", - рассказал он.

Дело в том, ак отметил секретарь СНБО, когда такие люди попадают в те или иные части с условной годностью, есть некоторые процессы у командиров.

"Поэтому для того, чтобы закрыть этот вопрос раз и навсегда, решением Совета нацбезопасности и обороны дано поручение разъяснить этот документ, чтобы не было двойной-тройной трактовки этой нормы", - подчеркнул Данилов.

Как добавил он, сегодня этот вопрос решением СНБО будет решен и "не будет никаких двойных толкований этих документов".

"Это законодательные изменения", - констатировал секретарь СНБО.

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине была объявлена после масштабного вторжения РФ в феврале 2022 года. В частности, военное положение и мобилизация в Украине будут действовать еще как минимум до 15 ноября 2023 года.

Отметим, что ограниченная пригодность не является основанием для отсрочки от мобилизации или увольнения с военной службы. В то же время военнообязанные этой категории не могут служить в некоторых родах войск (морской пехоте, десанте и т.д). 

Перечень диагнозов, определяющих степень пригодности к военной службе, регламентируется соответствующим приложением к приказу Минобороны. 

Подробнее о нововведениях, коснувшихся мобилизации в Украине в сентябре, в том числе и ограниченно пригодных, - читайте в материале РБК-Украина.

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Алексей ДаниловМобилизация в Украине