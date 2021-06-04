Данилов анонсировал изменения в УПК. Разрешат заключать сделку со следствием

В Украине планируют изменить Уголовно-процессуальный кодекс. Планируется ввести возможность заключения сделки со следствием.

Об этом на брифинге в офисе президента заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Был рассмотрен вопрос о сделке со следствием. По поводу этого приняли решение, что сейчас будет готовиться внесение изменений в наш Уголовно-процессуальный кодекс, чтобы люди могли заключать сделку со следствием. Это намного ускорит рассмотрение дел, которые у нас сегодня есть ",- пояснил он.

По словам Данилов, вопрос внесения в УПК возможности заключения сделки со следствием рассмотрели на заседании СНБО.

Напомним, сегодня в Офисе президента состоялось очередное заседание СНБО. На повестке дня было 8 вопросов, два из них рассмотрели в тайном режиме.

После заседания СНБО секретарь Данилов анонсировал внесение в Раду законопроектов, связанных с законом об олигархах.