Данілов анонсував зміни в КПК. Дозволять укладати угоду зі слідством

В Україні планують змінити Кримінально-процесуальний кодекс. Планується ввести можливість укладення угоди зі слідством.
Про це на брифінгу в Офісі президента заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.
За словами Данілов, питання внесення до КПК можливості укладання угоди зі слідством розглянули на засіданні РНБО.
"Було розглянуто питання щодо угоди зі слідством. Стосовно цього ухвалили рішення, що зараз буде готуватися внесення змін до нашого Кримінально-процесуального кодексу, щоб люди могли укладати угоду зі слідством. Це набагато пришвидшить розгляд справ, які у нас сьогодні є", - пояснив він.
Нагадаємо, сьогодні в Офісі президента відбулося чергове засідання РНБО. На порядку денному було 8 питань, два з них розглянули у таємному режимі.
Після засідання РНБО секретар Данілов анонсував внесення до Ради законопроектів, пов'язаних із законом про олігархів.