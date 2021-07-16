Данилов анонсировал еще одно заседание СНБО. Рассмотрят секретный вопрос

Следующее заседание Совета национальной безопасности (СНБО) Украины состоится через две недели. На нем планируется рассмотреть темы, которые не успели обсудить сегодня, а также секретный вопрос.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова на брифинге в Киеве.
"Через две недели будет еще одно заседание СНБО. Рассмотрят то, что не смогли рассмотреть сегодня. Это секретный вопрос", - сказал Данилов.
Напомним, сегодня, 16 июля прошло очередное заседание СНБО. На нем ввели санкции против 9 человек из списка США, объявили о разработке системы мониторинга олигархов и анонсировали усиление карантина в Украине.