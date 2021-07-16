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Данілов анонсував ще одне засідання РНБО. Розглянуть секретне питання

Автор: Дмитрий Кузнецов

Наступне засідання Ради національної безпеки (РНБО) України відбудеться через два тижні. На ньому планується розглянути теми, які не встигли обговорити сьогодні, а також секретне питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова на брифінгу в Києві.

"Через два тижні буде ще одне засідання РНБО. Розглянуть те, що не змогли розглянути сьогодні. Це секретне питання", - сказав Данілов.

Нагадаємо, сьогодні, 16 липня пройшло чергове засідання РНБО. На ньому ввели санкції проти 9 осіб зі списку США, оголосили про розробку системи моніторингу олігархів і анонсували посилення карантину в Україні.

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РНБООлексій Данілов