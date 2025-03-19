Данило Ішутін став амбасадором БК betking

Чемпіон The International 2011 та один із найвідоміших гравців у світі Dota 2 – Данило "Dendi" Ішутін – став офіційним амбасадором української букмекерської компанії betking.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Як говорять в компанії, співпраця з Ішутіним знаменує новий етап у розвитку кіберспортивного напряму БК betking та підкреслює прагнення бренду працювати з найкращими у своїй сфері.

"Ми завжди прагнемо працювати з тими, хто змінив індустрію та зробив кіберспорт тим, чим він є сьогодні. Dendi – саме така людина. Його ім'я знає кожен фанат Dota 2, його стиль гри надихнув тисячі гравців по всьому світу. Для нас ця співпраця – це не просто підтримка легенди, а можливість разом розвивати кіберспорт, створювати круті активності та залучати нових фанатів", – говорять у БК betking.

На початку кар’єри Dendi став одним із головних облич Dota 2. Перемога на The International 2011 у складі Na’Vi закріпила його статус серед найкращих гравців світу.

“Я завжди прагнув розвивати цю сферу, робити її цікавішою та доступнішою для фанатів. Партнерство з БК betking – це можливість реалізувати ще більше ідей, створити нові можливості для кіберспортивної спільноти та поділитися своїм досвідом з аудиторією. Впевнений, що разом ми зробимо щось справді круте!", – коментує Данило "Dendi" Ішутін

Партнерство між БК betking та Dendi розраховане на один рік і передбачає спільну роботу над розвитком кіберспорту.