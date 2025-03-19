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Даниил Ишутин стал амбассадором БК betking

Среда 19 марта 2025 18:43
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Даниил Ишутин стал амбассадором БК betking Фото: Даниил Ишутин стал амбассадором БК betking (пресс-служба betking)
Автор: Александр Мороз

Чемпион The International 2011 и один из самых известных игроков в мире Dota 2 - Даниил "Dendi" Ишутин - стал официальным амбассадором украинской букмекерской компании betking.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Как говорят в компании, сотрудничество с Ишутиным знаменует новый этап в развитии киберспортивного направления БК betking и подчеркивает стремление бренда работать с лучшими в своей сфере.

"Мы всегда стремимся работать с теми, кто изменил индустрию и сделал киберспорт тем, чем он является сегодня. Dendi - именно такой человек. Его имя знает каждый фанат Dota 2, его стиль игры вдохновил тысячи игроков по всему миру. Для нас это сотрудничество - это не просто поддержка легенды, а возможность вместе развивать киберспорт, создавать крутые активности и привлекать новых фанатов", - говорят в БК betking.

В начале карьеры Dendi стал одним из главных лиц Dota 2. Победа на The International 2011 в составе Na'Vi закрепила его статус среди лучших игроков мира.

"Я всегда стремился развивать эту сферу, делать ее более интересной и доступной для фанатов. Партнерство с БК betking - это возможность реализовать еще больше идей, создать новые возможности для киберспортивного сообщества и поделиться своим опытом с аудиторией. Уверен, что вместе мы сделаем что-то действительно крутое!", - комментирует Даниил "Dendi" Ишутин

Партнерство между БК betking и Dendi рассчитано на один год и предусматривает совместную работу над развитием киберспорта.

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