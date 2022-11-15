UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Данилишин залишив посаду голови Ради НБУ

Фото: Богдан Данишилин
Автор: Олександр Білоус

Голова Ради Національного банку Богдан Данилишин залишив свою посаду. Він очолював цей орган протягом останніх шести років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Данилишина у Facebook.

"14 листопада 2022 року, сплив другий трирічний термін мого перебування на посаді голови Ради Національного банку України", - написав він.

Данилишин подякував "всім членам Ради НБУ, головам НБУ і членам правління НБУ з якими довелося працювати, за спільну роботу".

"В подальшому буду працювати як член Ради НБУ до завершення конституційного терміну призначення", - додав він.

Нагадаємо, Рада Національного банку складається з дев’яти членів. Чотири особи призначаються Верховною радою, чотири особи - президентом України. Голова НБУ входить до Ради за посадою. Члени Ради НБУ призначаються на семирічний термін.

Рада НБУ не впливає на політику НБУ, водночас до її повноважень є затвердження заступників голови центробанку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України