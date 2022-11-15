Данилишин залишив посаду голови Ради НБУ

Голова Ради Національного банку Богдан Данилишин залишив свою посаду. Він очолював цей орган протягом останніх шести років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Данилишина у Facebook .

"В подальшому буду працювати як член Ради НБУ до завершення конституційного терміну призначення", - додав він.

Данилишин подякував "всім членам Ради НБУ, головам НБУ і членам правління НБУ з якими довелося працювати, за спільну роботу".

"14 листопада 2022 року, сплив другий трирічний термін мого перебування на посаді голови Ради Національного банку України", - написав він.

Нагадаємо, Рада Національного банку складається з дев’яти членів. Чотири особи призначаються Верховною радою, чотири особи - президентом України. Голова НБУ входить до Ради за посадою. Члени Ради НБУ призначаються на семирічний термін.

Рада НБУ не впливає на політику НБУ, водночас до її повноважень є затвердження заступників голови центробанку.