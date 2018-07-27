У Данії попередили про можливе втручання Росії у вибори

Розвідка попередила про можливе втручання РФ у вибори 2019 року

У Данії розвідка попередила про можливе втручання Росії у вибори, які відбудуться в 2019 році. Про це повідомляє Berlingske.

За словами керівника агентства військової розвідки країни Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) Ларса Фіндсена, Копенгаген готується до потенційного втручання Росії в загальні вибори в 2019 році.

Фіндсен заявив, що "поки ми сидимо тут, розмовляючи, ймовірно, хтось намагається отримати доступ до датських мереж".

Відзначимо, що оцінка ризиків, проведена FE в травні 2018 року, встановила, що рівень загрози кібершпіонажу проти Данії "дуже високий". У свою чергу Фіндсен підкреслив, що "росіяни активні в цій галузі".

Нагадаємо, також президент США Дональд Трамп стурбований тим, що Росія може спробувати вплинути на майбутні вибори в США на користь Демократичної партії. Раніше Міністерство юстиції США звинуватило 12 співробітників російської розвідки в змові з метою втрутитися в президентські вибори в США в 2016 році.