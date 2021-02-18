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В Дании посольство США эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Новина українською → Копенгаген, Четверг 18 февраля 2021 10:10
В Дании посольство США эвакуировали из-за сообщения о бомбе Фото: полиция (facebook com politi)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 18 февраля, в полицию Дании поступило сообщение, что в посольстве США в Копенгагене обнаружили подозрительный предмет. Правоохранители экстренно эвакуировали всех из здания диппредставительства.

Об этом сообщает CPH Post Online.

Как сообщается, инцидент произошел в районе Остербро. На место происшествия прибыли правоохранительные органы, экстренные службы, включая специалистов по обезвреживанию бомб, а также несколько карет скорой помощи.

По информации издания, речь шла об обнаружении подозрительной бутылки, обернутой в изоленту. Специально оборудованный робот был использован для обследования находки. Однако позже оказалось, что вызов был ложным.

Напомним, ранее в Париже эвакуировали всех посетителей Эйфелевой башни. Это было сделано после того, как в полицию поступило сообщение о бомбе.

Также РБК-Украина писало, что в Словакии эвакуировали парламент после того, как в национальный совет поступило сообщение о минировании помещения.

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