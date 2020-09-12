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В Дании поддержали идею остановки строительства "Северного потока-2"

Автор: Дмитрий Левицкий

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен поддержала предложения представителей немецких властей об остановке строительства российского газопровода "Северный поток-2". Она также предложила возобновить обсуждение этого вопроса на международном уровне.

Об этом сообщает датская телерадиокомпания DR.

Фредериксен подчеркнула, что Европейский союз не должен становиться зависимым от российского газа и добавила, что всегда была противницей строительства "Северного потока-2".

"Я не думаю, что мы должны становиться зависимыми от российского газа, поэтому я думаю, что будет хорошо, если мы сможем возобновить дискуссию об этом", - заявила она.

Напомним, об остановке строительства российского газопровода в ЕС заговорили после отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Меры в отношении "Северного потока-2" хотят использовать как рычаги давления на Российскую Федерацию в деле Навального.

Как писало РБК-Украина, министр иностранных дел Германии Хайко Маас рассказал, что в Берлине рассматривают вариант прекращения строительства газопровода "Северный поток-2".

В то же время немецкий канцлер Ангела Меркель утверждала, что в ЕС не связывают отравление Навального с прекращением строительства "Северного потока-2".

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Новости Украины Северный поток-2ДанияНавальный