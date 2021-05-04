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В Данії відмовляються від вакцини Johnson & Johnson

Новость на русском → Данія, Вівторок 04 травня 2021 06:28
В Данії відмовляються від вакцини Johnson & Johnson Фото: вакцина Johnson & Johnson виключається з програми (Scott Olson / Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Влада Данії вирішила не включати вакцину від коронавірусу компанії Johnson & Johnson в свою програму вакцинації. Причиною цього стали прецеденти з утворенням тромбів.

Про це повідомляє TV2 News.

Вакцина Johnson & Johnson виключається з програми, після того, як в США у людей, які отримали вакцину, були виявлені випадки утворення тромбів.

"Національна рада охорони здоров’я наразі відмовляється від вакцини від Johnson & Johnson, яка буде виключена з програми вакцинації проти COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Зараз невідомо, як рішення про відмову від вакцини вплине на календар вакцинації і подальшого відкриття країни.

Нагадаємо, у Канаді відклали використання першої партії вакцини компанії Johnson & Johnson. Міністерство охорони здоров'я хоче переконатися в якості препарату.

Водночас вакцину Johnson & Johnson знову використовуватимуть у США. Заборонити її вирішили після того, як в країні виявили випадки тромбозу після вакцинації.

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