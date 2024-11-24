Данія підписала космічну угоду

У прес-релізі міністр освіти і науки Крістіна Егелунд, яка підписала договір від імені Данії, розповіла докладніше про подію.

"Підписання угоди відповідає майбутній стратегії датського уряду щодо космічних досліджень та інновацій. Космос має величезний потенціал, і ми хочемо, у співпраці з іншими країнами - просувати наукові прориви та впливати на розвиток та використання космічного сектора в майбутньому", - заявила вона.

Видання зазначає, що Данія є членом Європейської космічної агенції, і її перший астронавт Андреас Могенсен вирушив на Міжнародну космічну станцію у 2015 році. Минулого року він повернувся в космос на кораблі Crew Dragon компанії SpaceX.

Більшість космічної стратегії Данії зосереджена на космічній інфраструктурі, як супутники.

WP додало, що країни, які підписали угоду Artemis Accords, зобов'язуються проводити мирні дослідження космосу, приділяючи особливу увагу безпеці та стійкості. Крім цього, держави зобов'язуються підтримувати співробітництво, надавати екстрену допомогу, забезпечувати прозорість цивільних космічних операцій, а також реєструвати космічні об'єкти, публікувати наукові дані і безпечно утилізувати орбітальне сміття.

Також видання додало, що угоду Artemis Accords була розроблена NASA, Держдепартаментом США та представниками семи інших країн, щоб допомогти державам уникнути конфліктів у космосі.

Водночас на сайті Державного департаменту США сказано, що Artemis Accords не є юридично обов'язковим.



Крім цього документа, між Данією та США підписано Договір про космос 1967 року. Мова йде про угоду ООН, яка регулює використання Місяця та інших небесних тіл.