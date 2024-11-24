Дания подписала космическое соглашение

В пресс-релизе министр образования и науки Кристина Эгелунд, которая подписала договор от имени Дании, рассказала более подробнее о событии.

"Подписание соглашения соответствует предстоящей стратегии датского правительства по космическим исследованиям и инновациям. Космос обладает огромным потенциалом, и мы хотим, в сотрудничестве с другими странами - продвигать научные прорывы и влиять на развитие и использование космического сектора в будущем", - заявила она.

Издание отмечает, что Дания является членом Европейского космического агентства, и ее первый астронавт Андреас Могенсен отправился на Международную космическую станцию в 2015 году. В прошлом году он вернулся в космос на корабле Crew Dragon компании SpaceX.

Большая часть космической стратегии Дании сосредоточена на космической инфраструктуре, такой как спутники.

WP добавило, что страны, которые подписали соглашение Artemis Accords, обязуются проводить мирные исследования космоса, уделяя особое внимание безопасности и устойчивости. Помимо этого, государства обязуются поддерживать сотрудничество, оказывать экстренную помощь, обеспечивать прозрачность гражданских космических операций, а также регистрировать космические объекты, публиковать научные данные и безопасно утилизировать орбитальный мусор.

Также издание добавило, что соглашения Artemis Accords были разработаны NASA, Госдепартаментом США и представителями семи других стран, чтобы помочь государствам избежать конфликтов в космосе.

В то же время, на сайте Государственного департамента США сказано, что Artemis Accords не является юридически обязательным.



Помимо этого документа, между Данией и США подписан Договор о космосе 1967 года. Речь идет о соглашении ООН, которое регулирует использование Луны и других небесных тел.