Дамаск сообщил об обстреле со стороны Израиля

Израильские ракеты поразили местность вблизи аэропорта Дамаска

Израиль нанес ракетный удар по территории Сирии. Об этом информирует сирийское государственное агентство SANA.

По информации издания, возле международного аэропорта Дамаска в ночь с 25 на 26 июня упало две ракеты.

Отмечается, что ракеты были израильскими. Дополнительной уточняющей информации пока не сообщалось.

Напомним, глава Сирийского наблюдательного центра по правам человека Рами Абдель Рахман заявил, что российские военные самолеты впервые за год после договоренности о прекращении огня нанесли удары по повстанцам в южных районах Сирии.

"Интенсивные российские воздушные удары поразили города в восточной части провинции Дераа - впервые с момента прекращения огня на юге Сирии, что было согласовано в прошлом году", - сказал Рахман.