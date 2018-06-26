Дамаск повідомив про обстріл з боку Ізраїлю

Ізраїльські ракети вразили місцевість поблизу аеропорту Дамаска

Ізраїль завдав ракетного удару по території Сирії. Про це повідомляє сирійське державне агентство SANA.

За інформацією видання, біля міжнародного аеропорту Дамаска в ніч з 25 на 26 червня впало дві ракети.

Наголошується, що ракети були ізраїльськими. Додаткової уточнюючої інформації поки не повідомлялося.

Нагадаємо, глава Сирійського наглядової центру з прав людини Рамі Абдель Рахман заявив, що російські військові літаки вперше за рік після домовленості про припинення вогню завдали ударів по повстанцях в південних районах Сирії.

"Інтенсивні російські повітряні удари вразили міста в східній частині провінції Дераа - вперше з моменту припинення вогню на півдні Сирії, що було узгоджено в минулому році", - сказав Рахман.