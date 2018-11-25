ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Дамаск звинуватив повстанців в обстрілі Алеппо

Новини » Надзвичайні події    25.11.2018 - 10:48
Дамаск звинуватив повстанців в обстрілі Алеппо
Фото: Алеппо (з відкритих джерел)

Внаслідок обстрілу постраждали щонайменше 70 людей

Влада Сирії звинуватила повстанців в обстрілі міста Аллепо снарядами з хлором, який стався у суботу, 24 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За даними державного сирійського інформаційного агентства SANA, обстріл підконтрольного сирійському уряду міста Алеппо здійснили повстанці. В агентстві повідомили, що по місту було випущено майже 50 снарядів з хлором.

Зазначається, що внаслідок обстрілу постраждали щонайменше 70 людей. Близько 50 осіб доставили до лікарні з симптомами отруєння хлором, ще 21 отримав поранення.

Крім того, про вміст хлору в повітрі Алеппо після обстрілів повідомили й представники Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини.

Місцева влада вважає відповідальними за обстріл бойовиків ісламістського угруповання "Джебхат ан-Нусра".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у суботу, 24 листопада, сирійське місто Алеппо піддалося обстрілу бойовиками снарядами з хлором.

РБК-Україна писало, що за даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, у провінції Дейр-ез-Зор бойовики "Ісламської держави" (ІД) вбили 47 бійців "Демократичних сил Сирії".

У Сирії в результаті авіаудару коаліції загинули 11 людей
Новини України Війна в СиріїобстрелСирія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся