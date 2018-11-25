Дамаск звинуватив повстанців в обстрілі Алеппо

Внаслідок обстрілу постраждали щонайменше 70 людей
Влада Сирії звинуватила повстанців в обстрілі міста Аллепо снарядами з хлором, який стався у суботу, 24 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
За даними державного сирійського інформаційного агентства SANA, обстріл підконтрольного сирійському уряду міста Алеппо здійснили повстанці. В агентстві повідомили, що по місту було випущено майже 50 снарядів з хлором.
Зазначається, що внаслідок обстрілу постраждали щонайменше 70 людей. Близько 50 осіб доставили до лікарні з симптомами отруєння хлором, ще 21 отримав поранення.
Крім того, про вміст хлору в повітрі Алеппо після обстрілів повідомили й представники Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини.
Місцева влада вважає відповідальними за обстріл бойовиків ісламістського угруповання "Джебхат ан-Нусра".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у суботу, 24 листопада, сирійське місто Алеппо піддалося обстрілу бойовиками снарядами з хлором.
РБК-Україна писало, що за даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, у провінції Дейр-ез-Зор бойовики "Ісламської держави" (ІД) вбили 47 бійців "Демократичних сил Сирії".