Дамаск звинуватив повстанців в обстрілі Алеппо

Фото: Алеппо (з відкритих джерел)

Внаслідок обстрілу постраждали щонайменше 70 людей

Влада Сирії звинуватила повстанців в обстрілі міста Аллепо снарядами з хлором, який стався у суботу, 24 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За даними державного сирійського інформаційного агентства SANA, обстріл підконтрольного сирійському уряду міста Алеппо здійснили повстанці. В агентстві повідомили, що по місту було випущено майже 50 снарядів з хлором.

Зазначається, що внаслідок обстрілу постраждали щонайменше 70 людей. Близько 50 осіб доставили до лікарні з симптомами отруєння хлором, ще 21 отримав поранення.

Крім того, про вміст хлору в повітрі Алеппо після обстрілів повідомили й представники Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини.

Місцева влада вважає відповідальними за обстріл бойовиків ісламістського угруповання "Джебхат ан-Нусра".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у суботу, 24 листопада, сирійське місто Алеппо піддалося обстрілу бойовиками снарядами з хлором.

РБК-Україна писало, що за даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, у провінції Дейр-ез-Зор бойовики "Ісламської держави" (ІД) вбили 47 бійців "Демократичних сил Сирії".