"Дам тобі фору". Байден запропонував Трампу зіграти в гольф

Президент США Джо Байден запропонував американському екс-президенту та своєму опоненту на виборах Дональду Трампу зіграти в гольф.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Байдена в Twitter.
На сторінці у Twitter чинний президент США опублікував відео уривка з заходу для збору коштів, який відбувся ще 28 березня, де ведучий жартома сказав, що Байден не виграв жодного чемпіонату з гольфу, які організовує Трамп.
Байден у відповідь на цей жарт розповів, що пропонував Трампу зіграти в гольф ще у 2016 році.
"Дональд, моя пропозиція залишається в силі. Я дам тобі фору в три удари, якщо ти сам будеш носити свою сумку", - написав Байден під відео на сторінці у Twitter.
Нагадаємо, вибори президента США намічені на 5 листопада 2024 року. Згідно з прогнозами, головним кандидатом від демократів стане чинний американський лідер Джо Байден, а від республіканців буде балотуватися Трамп.
У березні Байден уперше з серпня минулого року випередив у рейтингу свого конкурента. А пізніше стало відомо, що Байден випереджає Трампа в шести з семи ключових штатів, що вагаються. У двох з них - зі значним відривом.
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