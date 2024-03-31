"Дам тебе фору". Байден предложил Трампу сыграть в гольф

Президент США Джо Байден предложил американскому экс-президенту и своему оппоненту на выборах Дональду Трампу сыграть в гольф.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Байдена в Twitter.
На странице в Twitter действующий президент США опубликовал видео отрывка из мероприятия по сбору средств, которое состоялось еще 28 марта, где ведущий в шутку сказал, что Байден не выиграл ни одного чемпионата по гольфу, которые организовывает Трамп.
Байден в ответ на шутку рассказал, что предлагал Трампу сыграть в гольф еще в 2016 году.
"Дональд, мое предложение остается в силе. Я дам тебе фору в три удара, если ты сам будешь носить свою сумку", - написал Байден под видео на странице в Twitter.
Напомним, выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года. Согласно прогнозам, главным кандидатом от демократов станет действующий американский лидер Джо Байден, а от республиканцев будет баллотироваться Трамп.
В марте Байден впервые с августа прошлого года опередил рейтинг своего конкурента. А позже стало известно, что Байден опережает Трампа в шести из семи ключевых колеблющихся штатов. У двух из них - со значительным отрывом.
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