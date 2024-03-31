"Дам тебе фору". Байден предложил Трампу сыграть в гольф

На странице в Twitter действующий президент США опубликовал видео отрывка из мероприятия по сбору средств, которое состоялось еще 28 марта, где ведущий в шутку сказал, что Байден не выиграл ни одного чемпионата по гольфу, которые организовывает Трамп.

Байден в ответ на шутку рассказал, что предлагал Трампу сыграть в гольф еще в 2016 году.

"Дональд, мое предложение остается в силе. Я дам тебе фору в три удара, если ты сам будешь носить свою сумку", - написал Байден под видео на странице в Twitter.