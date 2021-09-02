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Дальше без ОБСЕ. Россия не продлит миссию на границе с оккупированным Донбассом

Автор: Валерия Полищук

Российская Федерация не будет поддерживать продление миссии ОБСЕ на российской границе. Текущий мандат потеряет силу после 30 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Россия сегодня объявила в Вене, что не поддержит продление после 30 сентября миссии пограничников и наблюдателей ОБСЕ на двух контрольно-пропускных пунктах ("Донецк" и "Гуково") на российско-украинской границе", - написал он.

Напомним, в конце мая из-за позиции России постоянный совет ОБСЕ всего на два месяца продлил мандат мониторинговой миссии на КПП "Гуково" и "Донецк". Эти пункты пропуска находятся на границе России с оккупированным Донбассом. Украинская сторона полагает, что Москва блокирует продление миссии, чтобы и далее поставлять вооружения.

Кроме того, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул важность продолжения миссии ОБСЕ на неподконтрольном Украине участке границы с РФ. Украина настаивает, что эта миссия должна продолжить работу.

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