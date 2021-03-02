Украина назвала главное условие реализации минских соглашений
Российская сторона должна взять на себя политическую ответственность за реализацию решений Нормандского формата. Это является главным условием реализации политической части соглашений по Донбассу.
Об этом сообщает украинская делегация в ТКГ.
Отмечается, что сегодня происходит очередное, 150-е заседание ТКГ в рабочих подгруппах. Заседание Рабочей группы по политическим вопросам имеет целью продолжить рассмотрение "Плана совместных шагов", предложенного украинской стороной в качестве основы для дальнейшего выполнения договоренностей относительно Донбасса и переноса сроков его исполнения.
Представители украинской делегации подчеркнули, что основой урегулирования ситуации на Донбассе является четкое выполнение совместных решений, принятых в Нормандском и Минском форматах, которые содержат в себе необходимые механизмы и для установления всеобъемлющего режима прекращения огня, и для урегулирования гуманитарной и экономической ситуации на оккупированных территориях, которые в дальнейшем стали основой для реализации политической части соглашений.
"Но для этого должно быть выполнено главное условие - российская сторона должна взять на себя полную политическую ответственность за договоренности, которые заключило ее руководство на высшем международном уровне", - говорится в сообщении.
Отмечается, что россияне уклоняются от признания такой ответственности и продолжают настаивать, что РФ является лишь посредником в конфликте на уровне с ФРГ и Францией и ОБСЕ.
"Так же, практически безрезультатно завершилось заседание подгруппы по безопасности", - сообщили в ТКГ.
В гуманитарной подгруппе российская сторона снова заблокировала вопрос открытия работы КПВВ со своей стороны, несмотря на успешный пропуск конвоя ООН с гуманитарной помощью, который состоялся 1 марта через КПВВ "Счастье".
"Инициативы, предложенные Главой нашей делегации Л.Кравчуком, предоставления нами пассажирского транспорта (автобусов) для осуществления перевозки пассажиров на КПВВ «Счастье» и «Золотое», иных технических условий для начала устойчивой работы пропускных пунктов не оставляют аргументов российской стороне, которые бы могли оправдать ее промедление относительно разблокирования со своей стороны работы КПВВ и допуска украинских граждан к административным услугам и финансовой помощи", - отметили в украинской делегации.
Украинские переговорщики добавили, что российская делегация пытается подчинить все вопросы (гуманитарные, вопросы безопасности, экономические) своей политической цели - заставить Украину и ОБСЕ вести прямые переговоры с представителями квази-государственных марионеточных образований как с полномочными представителями одной из сторон конфликта.
"Украинская сторона расценивает такие заявления как проявление неуважения к государствам-участницам Нормандского формата и международных организаций, задействованных в решении конфликта, и как намерение достичь собственных политических целей за счет нарушения соответствующих международных договоренностей", - говорится в сообщении.
В ТКГ поблагодарили государствам-партнерам, прежде всего, Франции и ФРГ, а также ОБСЕ, которые "не позволяют РФ односторонне просмотреть Нормандские и Минские договоренности".
"Такие попытки не будут иметь успеха и получат надлежащую оценку со стороны международного сообщества. Российская сторона упорно идет по пути дальнейшей международной изоляции", - подчеркнули в украинской делегации.
Ранее в ТКГ заявили, что Российская Федерация пытается легитимизировать вопрос привлечения российских миротворцев для урегулирования конфликта на Донбассе.