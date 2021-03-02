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Украина назвала главное условие реализации минских соглашений

Новина українською → Вторник 02 марта 2021 18:56
Украина назвала главное условие реализации минских соглашений Фото: КПВВ на Донбассе (Reuters)
Автор: Андрей Василюк

Российская сторона должна взять на себя политическую ответственность за реализацию решений Нормандского формата. Это является главным условием реализации политической части соглашений по Донбассу.

Об этом сообщает украинская делегация в ТКГ.

Отмечается, что сегодня происходит очередное, 150-е заседание ТКГ в рабочих подгруппах. Заседание Рабочей группы по политическим вопросам имеет целью продолжить рассмотрение "Плана совместных шагов", предложенного украинской стороной в качестве основы для дальнейшего выполнения договоренностей относительно Донбасса и переноса сроков его исполнения.

Представители украинской делегации подчеркнули, что основой урегулирования ситуации на Донбассе является четкое выполнение совместных решений, принятых в Нормандском и Минском форматах, которые содержат в себе необходимые механизмы и для установления всеобъемлющего режима прекращения огня, и для урегулирования гуманитарной и экономической ситуации на оккупированных территориях, которые в дальнейшем стали основой для реализации политической части соглашений.

"Но для этого должно быть выполнено главное условие - российская сторона должна взять на себя полную политическую ответственность за договоренности, которые заключило ее руководство на высшем международном уровне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что россияне уклоняются от признания такой ответственности и продолжают настаивать, что РФ является лишь посредником в конфликте на уровне с ФРГ и Францией и ОБСЕ.

"Так же, практически безрезультатно завершилось заседание подгруппы по безопасности", - сообщили в ТКГ.

В гуманитарной подгруппе российская сторона снова заблокировала вопрос открытия работы КПВВ со своей стороны, несмотря на успешный пропуск конвоя ООН с гуманитарной помощью, который состоялся 1 марта через КПВВ "Счастье".

"Инициативы, предложенные Главой нашей делегации Л.Кравчуком, предоставления нами пассажирского транспорта (автобусов) для осуществления перевозки пассажиров на КПВВ «Счастье» и «Золотое», иных технических условий для начала устойчивой работы пропускных пунктов не оставляют аргументов российской стороне, которые бы могли оправдать ее промедление относительно разблокирования со своей стороны работы КПВВ и допуска украинских граждан к административным услугам и финансовой помощи", - отметили в украинской делегации.

Украинские переговорщики добавили, что российская делегация пытается подчинить все вопросы (гуманитарные, вопросы безопасности, экономические) своей политической цели - заставить Украину и ОБСЕ вести прямые переговоры с представителями квази-государственных марионеточных образований как с полномочными представителями одной из сторон конфликта.

"Украинская сторона расценивает такие заявления как проявление неуважения к государствам-участницам Нормандского формата и международных организаций, задействованных в решении конфликта, и как намерение достичь собственных политических целей за счет нарушения соответствующих международных договоренностей", - говорится в сообщении.

В ТКГ поблагодарили государствам-партнерам, прежде всего, Франции и ФРГ, а также ОБСЕ, которые "не позволяют РФ односторонне просмотреть Нормандские и Минские договоренности".

"Такие попытки не будут иметь успеха и получат надлежащую оценку со стороны международного сообщества. Российская сторона упорно идет по пути дальнейшей международной изоляции", - подчеркнули в украинской делегации.

Ранее в ТКГ заявили, что Российская Федерация пытается легитимизировать вопрос привлечения российских миротворцев для урегулирования конфликта на Донбассе.

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