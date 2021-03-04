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"Подальша ізоляція". Бойовики на Донбасі вводять пропуски для перетину КПВВ

Новость на русском → Донбас, Четвер 04 березня 2021 09:32
"Подальша ізоляція". Бойовики на Донбасі вводять пропуски для перетину КПВВ Фото: КПВВ (mtot gov ua)
Автор: Анастасія Рокитна

Окупанти на Донбасі вводять пропуски для перетину КПВВ. Будуть запроваджувати дозвільну процедуру на виїзд осіб з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє прес-служба української делегації ТКГ.

Перетин лінії розмежування при виїзді (виході) фізичних осіб і транспортних засобів здійснюватиметься за наявності перепустки, оформленої "органами внутрішніх справ ДНР".

Вона видаватиметься фізичним особам, які досягли 18-річного віку, безоплатно строком на 6 місяців. Обов’язковими умовами для видачі такої перепустки є проходження особами дактилоскопічної реєстрації, фотографування та перевірка особистих засобів зв’язку заявників.

Разом з тим, для перетину КПВВ на авто перепустка також має оформлюватися і на цей транспортний засіб. Розгляд заяв на отримання перепусток "органами внутрішніх справ ДНР" проводиться протягом 15 діб від дати клопотання (у екстрених випадках - протягом доби).

При в'їзді (вході) через лінію розмежування фізичної особи, якій раніше не оформлявся пропуск для виїзду (виходу) або термін його дії закінчився, на тимчасовому пункті контролю "посадовцями ОВС" проводиться перевірка засобів зв’язку (мобільного телефону), обов’язкова державна дактилоскопічна реєстрація і фотографування фізичної особи.

Такий механізм планують ввести в Донецькій області. Не виключається, що і в Луганській області буде.

"Це спричинить подальшу ізоляцію мешканців ТОТ від території України, яка контролюється урядом, і наразі реалізується під виглядом протидії поширенню нової коронавірусної інфекції", - заявила українська делегація ТКГ.

Раніше повідомлялось, що вакцинацію мешканців ОРДЛО можуть організувати на пунктах пропуску.

Нагадаємо, українська делегація в ТКГ 2 березня повідомила, що у гуманітарній підгрупі російська сторона знову заблокувала питання відкриття роботи КПВВ зі свого боку.

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