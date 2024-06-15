"Даллас" розтрощив "Бостон" Михайлюка та розмочив рахунок у фіналі НБА: відео

НБА, плей-офф, фінал

"Даллас" – "Бостон" – 122:84 (34:21, 27:14, 31:25, 30:24); серія – 1:3

"Маверікс" узялися до справи зі стартової чверті. Після рівного дебюту зустрічі "Даллас" пішов у відрив зі середини першої 12-хвилинки. До завершення ігрового відрізку техасці зуміли створити 13-очковий гандикап.

Тенденція продовжилася і в другій чверті. Господарі паркету знову були кращими під обома щитами та подвоїли власну перевагу перед великою перервою. З перевагою "Маверікс" +26 друга половина поєдинку фактично перетворилася на формальність.

Утім, "Даллас" не зупинився і продовжив нарощувати перевагу. Піку вона досягла на початку фінальної чверті, коли "Селтікс" горіли з дефіцитом очок -48. Джо Маззулла надав час резервістам, які разом із іншими скоротили відставання бодай на 10 пунктів.

Українець Святослав Михайлюк провів на майданчику майже 10 хвилин. За відведений час він набрав 3 очки та зробив 1 підбирання. Українець виконав аж 7 кидків із гри, але влучним виявився лише один. Прогнозовано показник універсала за статистичним індексом "плюс-мінус" виявився негативним (-9).

Зрештою, "Маверікс" відсвяткували домашню перемогу та відтермінували поразку в серії (1:3). Нова спроба "Бостона" завершити фінал на власну користь відбудеться в ніч проти вівторка, 18 червня. Матч прийме штат Массачусетс.