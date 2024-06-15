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"Даллас" разбил "Бостон" Михайлюка и размочил счет в финале НБА: видео

Фото: Лука Дончич наконец-то переиграл Джейлена Брауна (dallasnews.com)
Автор: Антон Федорцив

"Даллас Маверикс" оформили первую победу над "Бостон Селтикс" в финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

НБА, плей-офф, финал

"Даллас" – "Бостон" – 122:84 (34:21, 27:14, 31:25, 30:24); серия – 1:3

 

 

"Маверикс" приступили к делу со стартовой четверти. После ровного дебюта встречи "Даллас" ушел в отрыв с середины первой 12-минутки. К завершению игрового отрезка техасцы сумели создать 13-очковый гандикап.

Тенденция продолжилась и во второй четверти. Хозяева паркета снова были лучше под обоими щитами и удвоили собственное преимущество перед большим перерывом. С преимуществом "Маверикс" +26 вторая половина поединка фактически превратилась в формальность.

Впрочем, "Даллас" не остановился и продолжил наращивать преимущество. Пика оно достигло в начале финальной четверти, когда "Селтикс" горели с дефицитом очков -48. Джо Маззулла предоставил время резервистам, которые вместе с другими сократили отставание хотя бы на 10 пунктов.

Украинец Святослав Михайлюк провел на площадке около 10-ти минут. За отведенное время он набрал 3 очка и сделал 1 подбор. Украинец выполнил 7 бросков из игры, но точным оказался только один. Прогнозируемо показатель универсала по статистическому индексу "плюс-минус" оказался отрицательным (-9).

В конце концов "Маверикс" отпраздновали домашнюю победу и отсрочили поражение в серии (1:3). Новая попытка "Бостона" завершить финал в собственную пользу состоится в ночь на вторник, 18 июня. Матч примет штат Массачусетс.

К слову, бывший форвард "Хьюстона" Бадингер попал на Олимпийские игры в пляжном волейболе.

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