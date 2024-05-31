"Даллас" розгромив "Міннесоту" та став другим фіналістом сезону НБА: відео

НБА, плей-офф, Західна конференція, фінал

"Міннесота" – "Даллас" – 103:124 (19:35, 21:34, 33:28, 30:27); серія – 1:4

"Маверікс" просто зім'яли господарів у першій половині. У стартових двох чвертях техасці щоразу виявлялися кращими за опонентів у кожній зоні майданчика. Як наслідок, лише після першої 12-хвилинки "Тімбервулвз" відстали на 16 (!) пунктів.

Ще 13 очок згори "Даллас" додав у другій чверті. Із гандикапом +29 "Маверікс" дозволили "Міннесоті" трохи пограти на рівних після великої перерви. Утім, особливими здобутками господарі паркету не змогли похизуватися, відігравши лише 8 пунктів відставання.

Отже, "Даллас" здобув четверту перемогу в серії та вийшов у фінал сехону. Найрезультативнішим у поєдинку став універсальний оборонець гостей Лука Дончіч. Словенець оформив дабл-дабл – 36 очок, 10 передач.

У фіналі "Маверікс" зустрінуться з переможцем Східної конференції – "Бостоном". "Селтікс" теж за п'ять матчів здолали опір "Індіани". Перший поєдинок фінальної серії сезону відбудеться в ніч проти п'ятниці, 7 червня.