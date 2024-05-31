"Даллас" разгромил "Миннесоту" и стал вторым финалистом сезона НБА: видео

НБА, плей-офф, Западная конференция, финал

"Миннесота" – "Даллас" – 103:124 (19:35, 21:34, 33:28, 30:27); серия – 1:4

"Маверикс" просто смяли хозяев первой половины. В двух четвертях техасцы каждый раз оказывались лучше оппонентов в каждой зоне площадки. Как следствие, только после первой 12-минутки "Тимбервулвз" отстали на 16 (!) пунктов.

Еще 13 очков сверху "Даллас" прибавил во второй четверти. С гандикапом +29 "Маверикс" позволили "Миннесоте" немного поиграть на равных после большого перерыва. Впрочем, особыми достижениями хозяева паркета не смогли похвастаться, отыграв лишь 8 пунктов отставания.

Итак, "Даллас" одержал четвертую победу в серии и вышел в финал сехона. Самым результативным в поединке стал универсальный защитник гостей Лука Дончич. Словенец оформил дабл-дабл – 36 очков, 10 передач.

В финале "Маверикс" встретятся с победителем Восточной конференции – "Бостоном". "Селтикс" тоже за пять матчей одолели сопротивление "Индианы". Первый поединок финальной серии сезона состоится в ночь на пятницу, 7 июня.