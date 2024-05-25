UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Даллас" в останній атаці вирвав другу перемогу над "Міннесотою" у фіналі Заходу НБА

Фото: Руді Гобер наговорив зайвого Луці Дончічу (dallasnews.com)
Автор: Антон Федорців

"Даллас Маверікс" закріпили перевагу над "Міннесотою Тімбервулвз" у фінальній серії Західної конференції Національної баскетбольної асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

НБА, плей-офф, Західна конференція, фінал

"Міннесота" – "Даллас" – 108:109 (32:26, 28:22, 26:31, 22:30); серія – 0:2

 

 

Після рівного дебюту ініціативою заволоділи "Тімбервулвз". Господарі паркету взяли м'яч під контроль і спробували піти у відрив. Як наслідок, після першої чверті "Міннесота" створила 6-очковий гандикап.

У другій 12-хвилинці справи "Тімбервулвз" пішли ще краще. На піку перевага господарів складала 18 пунктів. Щоправда, перед великою перервою "Маверікс" прийшли до тями та скоротили відставання на третину.

Натомість друга половина була за "Далласом". У третій чверті підопічні Джейсона Кідда впритул підібралися до "Міннесоти", але знову трохи відпустили "Тімбервулвз". А ось зі стартом фінального ігрового відрізку розпочалися гойдалки.

Лідерство кілька разів переходило з рук у руки. Під завісу зустрічі здавалося, що господарі таки оформлять першу перемогу в серії (108:103). Однак, два триочкових "Маверікс", зокрема і Дончіча на останніх секундах, залишили "Міннесоту" з носом.

До слова, напередодні "Бостон" вдруге переграв "Індіану" за участі Михайлюка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НБАБаскетбол