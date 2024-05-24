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"Бостон" Михайлюка вдруге переграв "Індіану": відео плей-офф НБА

Бостон, П'ятниця 24 травня 2024 09:29
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"Бостон" Михайлюка вдруге переграв "Індіану": відео плей-офф НБА Фото: Святослав Михайлюк доклався до перемоги над "Пейсерс" (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

"Бостон Селтікс" із українцем Святославом Михайлюком у складі розібрався з "Індіаною Пейсерс" у другому фіналі Східної конференції Національної баскетбольної асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

НБА, плей-офф, Східна конференція, фінал

"Бостон" – "Індіана" – 126:110 (25:27, 32:24, 36:29, 33:30); серія – 2:0

У першій чверті "Індіана" спромоглася оформити мінімальну перевагу над "Селтікс". Утім, цей локальний успіх виявився останнім для гостей. "Бостон" узявся методично збільшувати перевагу над "Пейсерс".

На велику перерву господарі паркету пішли з 6-очковим гандикапом. Ще 7 пунктів згори "Селтікс" додали за підсумками третьої чверті. На фінальному ігровому відрізку Джо Маззулла надав час резервістам, тож остаточна перевага склала +16.

Михайлюк отримав півтори хвилини. За відведений час він виконав 1 кидок і влучив у кошик із-за "дуги". За статистичним показником "плюс-мінус" результат виявився позитивним (+1).

Отже, "Бостон"оформив другу перемогу в серії до чотирьох. Наступні два поєдинки відбудуться в Індіанаполісі. Перший матч відбудеться в ніч проти неділі, 26 травня.

До слова, напередодні "Даллас" мінімально здолав "Міннесоту" на виїзді.

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