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"Даллас" в останній атаці вирвав другу перемогу над "Міннесотою" у фіналі Заходу НБА

Міннеаполіс, Субота 25 травня 2024 10:48
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"Даллас" в останній атаці вирвав другу перемогу над "Міннесотою" у фіналі Заходу НБА Фото: Руді Гобер наговорив зайвого Луці Дончічу (dallasnews.com)
Автор: Антон Федорців

"Даллас Маверікс" закріпили перевагу над "Міннесотою Тімбервулвз" у фінальній серії Західної конференції Національної баскетбольної асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

НБА, плей-офф, Західна конференція, фінал

"Міннесота" – "Даллас" – 108:109 (32:26, 28:22, 26:31, 22:30); серія – 0:2

Після рівного дебюту ініціативою заволоділи "Тімбервулвз". Господарі паркету взяли м'яч під контроль і спробували піти у відрив. Як наслідок, після першої чверті "Міннесота" створила 6-очковий гандикап.

У другій 12-хвилинці справи "Тімбервулвз" пішли ще краще. На піку перевага господарів складала 18 пунктів. Щоправда, перед великою перервою "Маверікс" прийшли до тями та скоротили відставання на третину.

Натомість друга половина була за "Далласом". У третій чверті підопічні Джейсона Кідда впритул підібралися до "Міннесоти", але знову трохи відпустили "Тімбервулвз". А ось зі стартом фінального ігрового відрізку розпочалися гойдалки.

Лідерство кілька разів переходило з рук у руки. Під завісу зустрічі здавалося, що господарі таки оформлять першу перемогу в серії (108:103). Однак, два триочкових "Маверікс", зокрема і Дончіча на останніх секундах, залишили "Міннесоту" з носом.

До слова, напередодні "Бостон" вдруге переграв "Індіану" за участі Михайлюка.

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