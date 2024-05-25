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"Даллас" в последней атаке вырвал вторую победу над "Миннесотой" в финале Запада НБА

Миннеаполис, Суббота 25 мая 2024 10:48
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"Даллас" в последней атаке вырвал вторую победу над "Миннесотой" в финале Запада НБА Фото: Руди Гобер наговорил лишнего Луке Дончичу (dallasnews.com)
Автор: Антон Федорцив

"Даллас Маверикс" закрепили преимущество над "Миннесотой Тимбервулвз" в финальной серии Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

НБА, плей-офф, Западная конференция, финал

"Миннесота" – "Даллас" – 108:109 (32:26, 28:22, 26:31, 22:30); серия – 0:2

После ровного дебюта инициативой завладели "Тимбервулвз". Хозяева паркета взяли мяч под контроль и попытались уйти в отрыв. Как следствие, после первой четверти "Миннесота" создала 6-очковый гандикап.

Во второй 12-минутке дела "Тимбервулвз" пошли еще лучше. На пике преимущество хозяев составляло 18 пунктов. Правда, перед большим перерывом "Маверикс" пришли в себя и сократили отставание на треть.

В свою очередь вторая половина была за "Далласом". В третьей четверти подопечные Джейсона Кидда вплотную подобрались к "Миннесоте", но снова немного отпустили "Тимбервулвз". А вот со стартом финального игрового отрезка начались качели.

Лидерство несколько раз переходило из рук в руки. Под занавес встречи казалось, что хозяева оформят первую победу в серии (108:103). Однако, два трехочковых "Маверикс", в том числе и Дончича на последних секундах, оставили "Миннесоту" с носом.

К слову, накануне "Бостон" во второй раз обыграл "Индиану" с участием Михайлюка.

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