Далі за Москву: виробник розкрив характеристики ракет Ruta Block і Kryla

Характеристики Ruta Block 3

Нова крилата ракета Ruta Block 3 має загальну довжину фюзеляжу сім метрів і здатна доставляти бойову частину масою 250 кілограмів на відстань понад 2000 кілометрів. Її дозвукова крейсерська швидкість становить від 700 до 900 кілометрів на годину, а силова установка використовує турбореактивні двигуни T200, T450 або T220 власного виробництва компанії.

Макети озброєнь показали на стенді Destinus на виставці MSPO-2026 у Польщі.

Фото: макет Ruta Block 2 ("Оборонка")

Запуск Ruta Block 3 здійснюється зі стандартного 40-футового ISO-контейнера. Ракету розробили для закриття ніші озброєння з дальністю від 2000 км в арсеналі європейських засобів ураження, яке при цьому не підпадає під експортні обмеження ITAR США.

За словами представника компанії, льотні випробування Ruta Block 3 проведуть у 2027 році.

Наразі комплекси Ruta Block 2 та Kryla перебувають на фінальній стадії випробувань, після чого розпочнеться їхнє серійне виробництво.

"Ми активно працюємо над системою Ruta Block 3 і плануємо розпочати перші льотні випробування третьої генерації вже у 2027 році. Destinus має намір розгорнути повністю незалежне виробництво цих систем на території Європи для задоволення потреб країн-партнерів", - розповіла представниця компанії на виставці.

Що відомо про Ruta Block 2 та Kryla

Попередня версія комплексу Ruta Block 2 несе аналогічне корисне навантаження у 250 кілограмів, але має менший радіус дії - понад 700 кілометрів, і летить зі швидкістю 600-700 кілометрів на годину завдяки одному двигуну T150.

Спеціалізована система розподіленого удару Kryla є більш компактним боєприпасом, оснащеним турбореактивним двигуном T70. Апарат доставляє бойову частину вагою 50 кілограмів на відстань понад 800 кілометрів зі швидкістю 700-800 кілометрів на годину.

Фото: макет Kryla ("Оборонка")

Систему Kryla створили для перенасичення і прориву щільної ППО противника через масовані удари. На відміну від Ruta Block 3, Kryla може стартувати з меншого 20-футового контейнера за допомогою твердопаливного прискорювача або з транспортної авіації на палетах стандарту 463L.

Особливістю системи є підтримка Mesh-мережі для обміну даними між боєприпасами безпосередньо у повітрі - це дозволяє координувати вектори атаки та синхронізувати час ураження цілі різними апаратами, використовуючи БПЛА як ретранслятори.

Обидва сімейства озброєння використовують низьковисотний профіль польоту з огинанням рельєфу та уніфікований навігаційний комплекс, що поєднує інерціальну систему, супутникову навігацію та візуальну систему для збереження орієнтації в умовах придушення сигналів GPS.

На термінальній ділянці цілі ідентифікуються за допомогою електронно-оптичної та інфрачервоної головки самонаведення з алгоритмами штучного інтелекту. Ruta та Kryla можуть оснащуватися проникаючими, уламково-фугасними або фугасними бойовими частинами залежно від типу і міцності цілі.

Нагадаємо, що у квітні цього року компанія Destinus заявила про завершення льотних випробувань ракети Ruta Block 2, а першу версію ракети вже використовують Сили оборони України.