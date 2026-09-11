Далі за Москву: виробник розкрив характеристики ракет Ruta Block і Kryla

Європейський розробник аерокосмічних систем з українським корінням Destinus розкрив нові подробиці про крилату ракету великої дальності Ruta Block 3. Компанія також представила стан готовності систем Ruta Block 2 та Kryla, які готуються до серійного виробництва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Оборонку".
Нова крилата ракета Ruta Block 3 має загальну довжину фюзеляжу сім метрів і здатна доставляти бойову частину масою 250 кілограмів на відстань понад 2000 кілометрів. Її дозвукова крейсерська швидкість становить від 700 до 900 кілометрів на годину, а силова установка використовує турбореактивні двигуни T200, T450 або T220 власного виробництва компанії.
Макети озброєнь показали на стенді Destinus на виставці MSPO-2026 у Польщі.
Фото: макет Ruta Block 2 ("Оборонка")
Запуск Ruta Block 3 здійснюється зі стандартного 40-футового ISO-контейнера. Ракету розробили для закриття ніші озброєння з дальністю від 2000 км в арсеналі європейських засобів ураження, яке при цьому не підпадає під експортні обмеження ITAR США.
За словами представника компанії, льотні випробування Ruta Block 3 проведуть у 2027 році.
Наразі комплекси Ruta Block 2 та Kryla перебувають на фінальній стадії випробувань, після чого розпочнеться їхнє серійне виробництво.
"Ми активно працюємо над системою Ruta Block 3 і плануємо розпочати перші льотні випробування третьої генерації вже у 2027 році. Destinus має намір розгорнути повністю незалежне виробництво цих систем на території Європи для задоволення потреб країн-партнерів", - розповіла представниця компанії на виставці.
Попередня версія комплексу Ruta Block 2 несе аналогічне корисне навантаження у 250 кілограмів, але має менший радіус дії - понад 700 кілометрів, і летить зі швидкістю 600-700 кілометрів на годину завдяки одному двигуну T150.
Спеціалізована система розподіленого удару Kryla є більш компактним боєприпасом, оснащеним турбореактивним двигуном T70. Апарат доставляє бойову частину вагою 50 кілограмів на відстань понад 800 кілометрів зі швидкістю 700-800 кілометрів на годину.
Фото: макет Kryla ("Оборонка")
Систему Kryla створили для перенасичення і прориву щільної ППО противника через масовані удари. На відміну від Ruta Block 3, Kryla може стартувати з меншого 20-футового контейнера за допомогою твердопаливного прискорювача або з транспортної авіації на палетах стандарту 463L.
Особливістю системи є підтримка Mesh-мережі для обміну даними між боєприпасами безпосередньо у повітрі - це дозволяє координувати вектори атаки та синхронізувати час ураження цілі різними апаратами, використовуючи БПЛА як ретранслятори.
Обидва сімейства озброєння використовують низьковисотний профіль польоту з огинанням рельєфу та уніфікований навігаційний комплекс, що поєднує інерціальну систему, супутникову навігацію та візуальну систему для збереження орієнтації в умовах придушення сигналів GPS.
На термінальній ділянці цілі ідентифікуються за допомогою електронно-оптичної та інфрачервоної головки самонаведення з алгоритмами штучного інтелекту. Ruta та Kryla можуть оснащуватися проникаючими, уламково-фугасними або фугасними бойовими частинами залежно від типу і міцності цілі.
Нагадаємо, що у квітні цього року компанія Destinus заявила про завершення льотних випробувань ракети Ruta Block 2, а першу версію ракети вже використовують Сили оборони України.
Виставка MSPO-2026 у Польщі стала майданчиком для низки анонсів у сегменті крилатих і балістичних ракет. Так, "Укроборонпром" на MSPO вперше продемонстрував пускову установку зенітної ракети "Корал". Раніше, у серпні, РБК-Україна розповідало про характеристики ракет-дронів "Паляниця" та "Пекло", які вперше застосували у скоординованому ударі по військово-морській базі в Новоросійську.