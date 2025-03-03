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Далі лише електромобілі: MAN розпочав виробництво останнього турбодизеля для вантажівок

Понеділок 03 березня 2025 17:46
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Далі лише електромобілі: MAN розпочав виробництво останнього турбодизеля для вантажівок Фото: MAN розпочав виробництво останнього турбодизеля для вантажівок (mantruckandbus.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія MAN розпочала виробництво останнього турбодизеля для вантажівок. У Нюрнберзі стартував випуск родини нових високоефективних двигунів D30. Компанія MAN називає 13-літровий дизель останнім у своєму роді: через понад 100 років виробник вантажівок розраховує перейти на електротягу.

Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на прес-службу компанії.

Паралельно на заводі у Німеччині готують цехи для випуску акумуляторних батарей. Втім, терміни відмови від дизелів не називають.

Генеральний директор MAN Олександр Власкамп заявив, що до 2030 року кожен другий автомобіль марки має стати електромобілем. Однак ефективні двигуни внутрішнього згоряння будуть потрібні ще довго, тому в Нюрнберзі інвестують в обидві технології. Наприклад, у виробництво дизелів MAN D30 вклали 250 млн євро. Автовиробник обіцяє "нові стандарти з погляду витрати палива та викидів діоксиду вуглецю".

Дизельні двигуни лінійки D30 замінять серії D26 та D15. Передбачено шість рівнів продуктивності – від 380 кінських сил та 2100 Нм крутного моменту до 560 кінських сил та 2800 Нм. За оцінками MAN, 40-тонні тягачі TGX з новим дизелем на п'ять відсотків економічніші за попередників і виділяють на п'ять відсотків менше діоксидів вуглецю.

Збирати дизелі D30 планують у три зміни. Потужності заводу дозволяють випускати близько 50 тисяч двигунів щорічно. Планів на наступне покоління дизелів немає, проте життєвий цикл моторів на "важкому" паливі прес-служба MAN не вказує навіть приблизно. Ймовірно, у середньостроковій перспективі дизелі на спецтехніці нікуди не подінуться.

Далі лише електромобілі: MAN розпочав виробництво останнього турбодизеля для вантажівок

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