Можливо підрозділ на ротації. У ОК "Південь" закликали не чіпати та не знімати комарів
У Оперативному командуванні "Південь" закликали не знімати та не викладати фото та відео комарів, якщо вони помічені у будинку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".
"Якщо у вашій квартирі літають комарі – не чіпайте, не знімайте та не викладайте. Можливо, це військовий підрозділ на ротації", - йдеться у повідомленні.
Раніше в Міноборони України іронічно відреагували на черговий фейк Кремля про "комарів, заражених небезпечними вірусами", який озвучив постійний представник Росії в ООН Василь Небензей. За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, в Україні оголошено часткову мобілізацію, в рамках якої планується призвати близько 300 тисяч комарів.
Що саме сказав Небензя?
Російський постпред заявив, що у березні на території Херсонської області російські війська нібито виявили "три безпілотники, оснащені ємностями по 30 літрів, які можуть використовуватися для розпилення біоагентів". Крім того, за його словами, нібито в США запатентували дрон, здатний розповсюджувати комарів, заражених небезпечними вірусами.
При цьому Рада безпеки ООН відмовилася підтримати запропонований Небензей проект резолюції про створення комісії з розслідування нібито здійснення на території України військово-біологічної діяльності США, за який той ретельно ратував.
Також нагадаємо, що у Міноборони висміяли звинувачення росіян щодо причетності безпілотників ЗСУ до "атаки" на окупований Севастополь. Українські військові припустили, що це могли бути бойові комарі.
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