Можливо підрозділ на ротації. У ОК "Південь" закликали не чіпати та не знімати комарів

У Оперативному командуванні "Південь" закликали не знімати та не викладати фото та відео комарів, якщо вони помічені у будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

"Якщо у вашій квартирі літають комарі – не чіпайте, не знімайте та не викладайте. Можливо, це військовий підрозділ на ротації", - йдеться у повідомленні.

Раніше в Міноборони України іронічно відреагували на черговий фейк Кремля про "комарів, заражених небезпечними вірусами", який озвучив постійний представник Росії в ООН Василь Небензей. За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, в Україні оголошено часткову мобілізацію, в рамках якої планується призвати близько 300 тисяч комарів.

Що саме сказав Небензя?

Російський постпред заявив, що у березні на території Херсонської області російські війська нібито виявили "три безпілотники, оснащені ємностями по 30 літрів, які можуть використовуватися для розпилення біоагентів". Крім того, за його словами, нібито в США запатентували дрон, здатний розповсюджувати комарів, заражених небезпечними вірусами.

При цьому Рада безпеки ООН відмовилася підтримати запропонований Небензей проект резолюції про створення комісії з розслідування нібито здійснення на території України військово-біологічної діяльності США, за який той ретельно ратував.