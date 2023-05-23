UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Далі Калуга, Тула, Рязань. Тільки зараз у Кремля з'явилася мета "СВО" і вона не в Україні

Фото: Михайло Подоляк, радник керівника ОП (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росіяни на 15-й місяць війни вигадали справжню мету так званої "спеціальної військової операції". Вона полягає в тому, щоб не допустити падіння Бєлгородської області та інших регіонів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

"Офіційний Кремль (устами Пєскова) на 15-й місяць повномасштабної війни нарешті сформулював мету "СВО": не допустити падіння Бєлгородської області. Дуже рефлективно і недалекоглядно. Пропоную мислити на один крок уперед і розпочинати нову інформаційну кампанію "Російської перемоги": "Досягнуто. Разом і назавжди. Калуга, Тула, Рязань - це Росія", - написав Подоляк.

За його словами, зараз настав час для російського режиму, щоб замислитись над об'єктивними речами: чим раніше він виведе війська з території України, тим менш грандіозною для Росії катастрофою все закінчиться у фіналі.

Що сказав Пєсков

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков уже другий день поспіль коментує операцію "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" у Бєлгородській області.

"Безумовно, те, що вчора сталося, викликає глибоке занепокоєння. Це вкотре підтверджує, що українські бойовики продовжують свою діяльність проти нашої країни. Це вимагає від нас великих зусиль. Ці зусилля продовжуються, продовжується і спеціальна військова операція, щоб у майбутньому не допускати подібних проникнень", - заявив він.

Операція у Бєлгородській області

Нагадаємо, вчора, 22 травня, бійці "РДК" та легіону "Свобода Росії" оголосили про початок операції у прикордонних районах Бєлгородської області. На другий день вона охопила площу розміром понад 30 квадратних кілометрів.

Більш детально про це можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Офіс президентаБілгородська областьВійна Росії проти УкраїниМихайло Подоляк