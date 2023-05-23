Далі Калуга, Тула, Рязань. Тільки зараз у Кремля з'явилася мета "СВО" і вона не в Україні

"Офіційний Кремль (устами Пєскова) на 15-й місяць повномасштабної війни нарешті сформулював мету "СВО": не допустити падіння Бєлгородської області. Дуже рефлективно і недалекоглядно. Пропоную мислити на один крок уперед і розпочинати нову інформаційну кампанію "Російської перемоги": "Досягнуто. Разом і назавжди. Калуга, Тула, Рязань - це Росія", - написав Подоляк.

За його словами, зараз настав час для російського режиму, щоб замислитись над об'єктивними речами: чим раніше він виведе війська з території України, тим менш грандіозною для Росії катастрофою все закінчиться у фіналі.

Що сказав Пєсков

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков уже другий день поспіль коментує операцію "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" у Бєлгородській області.

"Безумовно, те, що вчора сталося, викликає глибоке занепокоєння. Це вкотре підтверджує, що українські бойовики продовжують свою діяльність проти нашої країни. Це вимагає від нас великих зусиль. Ці зусилля продовжуються, продовжується і спеціальна військова операція, щоб у майбутньому не допускати подібних проникнень", - заявив він.

Операція у Бєлгородській області

Нагадаємо, вчора, 22 травня, бійці "РДК" та легіону "Свобода Росії" оголосили про початок операції у прикордонних районах Бєлгородської області. На другий день вона охопила площу розміром понад 30 квадратних кілометрів.

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