Дали "добро". В Великобритании поддержали Украину в праве атаковать Россию

"Дело в том, что Украина была суверенной страной, мирно жившей в пределах своих границ, а затем другая страна решила нарушить эти границы и ввести 130 тысяч военных в их страну. Это положило начало войне между Украиной и Россией, а в войне Украина должна нанести удар вглубь противника, чтобы атаковать его логистические линии, запасы топлива, склады боеприпасов, и это часть войны", - заявил он.

По его словам, атаки объектов в самой РФ со стороны ВСУ будут расценены Лондоном как вполне законный ответ на российскую военную агрессию.

"Для Украины совершенно законно нацеливаться на "военные объекты в России", чтобы нарушить логистику", - добавил Геппи.