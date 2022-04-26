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Дали "добро". В Великобритании поддержали Украину в праве атаковать Россию

Фото: в Великобритании поддержали Украину в праве атаковать Россию (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Власти Великобритании поддержали право Украины на удары по территории России из-за продолжающейся уже 62 день войны Кремля. Причем для этого Украина в легкую может использовать вооружение, предоставленное странами Запада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя госсекретаря парламента по вооруженным силам Джеймса Геппи.

"Дело в том, что Украина была суверенной страной, мирно жившей в пределах своих границ, а затем другая страна решила нарушить эти границы и ввести 130 тысяч военных в их страну. Это положило начало войне между Украиной и Россией, а в войне Украина должна нанести удар вглубь противника, чтобы атаковать его логистические линии, запасы топлива, склады боеприпасов, и это часть войны", - заявил он.

По его словам, атаки объектов в самой РФ со стороны ВСУ будут расценены Лондоном как вполне законный ответ на российскую военную агрессию.

"Для Украины совершенно законно нацеливаться на "военные объекты в России", чтобы нарушить логистику", - добавил Геппи.

Как сообщалось, во вторник, 26 апреля, представители более 40 стран встретятся на военной базе США "Рамштайн" в Германии, чтобы обсудить вопрос о предоставлении военной поддержки Украине.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Война в Украине