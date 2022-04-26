Дали "добро". У Великій Британії підтримали Україну в праві атакувати Росію

Влада Великої Британії підтримала право України на удари по території Росії через війну Кремля, що триває вже 62 день. Причому для цього Україна легко може використовувати озброєння, надане країнами Заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника держсекретаря парламенту із збройних сил Джеймса Геппі.

"Річ у тім, що Україна була суверенною країною, яка мирно жила в межах своїх кордонів, а потім інша країна вирішила порушити ці кордони і ввести 130 тис. військових до їхньої країни. Це започаткувало війну між Україною та Росією, а у війні Україна має завдати удару вглиб супротивника, щоб атакувати його логістичні лінії, запаси палива, склади боєприпасів, і це частина війни", - заявив він.

За його словами, атаки об'єктів у самій РФ з боку ЗСУ будуть розцінені Лондоном як цілком законна відповідь на російську військову агресію.

"Для України цілком законно націлюватися на «воєнні об’єкти в Росії», щоб порушити логістику", - додав Геппі.