На даху, в салоні і багажнику: як безпечно перевезти вантаж в авто і що говорять ПДР

Перевезення на легковій машині громіздкого, нестандартного багажу – процес творчий, адже вам доведеться ув’язати розміри поклажі, габарити салону, його збереження від пошкоджень, а головне – питання безпеки для водія, пасажирів і для інших учасників дорожнього руху. Адже слід пам’ятати, що у випадку ДТП чи просто різких маневрів погано закріплений вантаж може завдати травм людям в машині чи тим, які опиняться поряд на дорозі.

Наголосимо також, що більшість сучасних машин спроектовані в першу чергу як пасажирські. Тобто зорієнтовані на перевезення людей. А ще всі нинішні авто мають охайне внутрішнє оздоблення, вразливе для пошкодження сторонніми предметами. Про це слід подумати завчасно, адже дірки в оббивці і подряпини на пластику власник зазвичай помічає вже по завершенні процесу перевезення, коли рятувати красоту запізно.

В багажнику

Перш за все спробуйте розмістити поклажу там, де задумано автовиробником – у багажнику. Тут вантаж не нашкодить оздобленню інтер’єру і не нашкодить пасажирам, які їдуть в салоні, адже при різкому маневрі чи екстреному гальмуванні вантаж може притиснути людину, порізати її гострим кутом, завдати інших травм. Можливо, для розміщення чогось громіздкого доведеться витягнути з багажника те, що там постійно прописане – запаску, штатні полички та шторки.

А взагалі варто пам’ятати, що у випадку ДТП маса предметів може зростати в десятки разів. Наприклад, незафіксована пляшка мінералки при зіткненні машини на цілком скромній швидкості в 50 км/год вдарить людину, яка сидить попереду неї, з силою 40 кг.

В салоні

Сподіваємось, що ви добре знайомі з штатними можливостями трансформації внутрішнього простору вашої моделі: повним та частковим складанням сидінь, їхнім зміщенням чи взагалі демонтажем. Якщо поїздка недалека, “зайві” сидіння, кофр-органайзер та запаска можуть поки що полежати в гаражі чи вдома.

З досвіду бувалих автомобілістів відомо, що габаритний вантаж під час руху майже ніколи не лежить спокійно – під дією своєї ваги, вібрацій і поштовхів він зміщується, і навіть коли упреться в щось, може продовжити свою "активність". В результаті – подряпини, потертості і навіть "пробоїни" в тканині, шкірі чи в пластику. Тож коли ви перевозите щось кострубате та незграбне, що здатне пошкодити інтер'єр, загорніть цю загрозу в м'яку тканину. Найгірший варіант захисту – товста поліетиленова плівка, яка сама може залишити затерті плями на пластику оздоблення.

Якщо багаж не лише громіздкий, а й важкий, остерігайтеся, щоб він не продавив сидіння чи, наприклад, підлогу багажника. Трохи клопіткий, але надійний спосіб уникнути цього – підкласти під важкий багаж дошку або шматок фанери.

Наполовину

Якщо певний величезний предмет не помістився ані в багажник, ані в салон, не варто відразу примощувати його на дах – спробуйте вмістити якомога більшу частину довгоміра в межах автомобіля, а решту таки виставити назовні – скажімо, через відкриту кришку багажника. Кришку треба буде закріпити в нижньому положенні, а те, що виступатиме за габарит машини, необхідно позначити певним яскравим маркером (див. наступну главу). До речі, це не просто наша добра порада, так вимагає Закон.

ПДР і довгоміри

Не треба бути експертом з безпеки руху, щоб зрозуміти, що будь-який предмет, а особливо тонкий і довгий, що виступає за габарити машини, становить небезпеку для інших учасників дорожнього руху. Бо "завдяки" тонкому силуету такий предмет інший водій може банально не помітити – і зіткнутись з ним, не очікуючи, що габарит вашої машини простягається на відстань в бік чи, скажімо, назад.

Отже, згідно Правил дорожнього руху України (п. 22.4), якщо вантаж виступає за габарити машини назад більше як на 1 метр, його необхідно позначати червоно-білим прапорцем розміром 400х400 мм або ліхтарем (п.30.3). Вантаж, що за шириною перевищує 0,4 м від зовнішнього краю переднього або заднього габаритного ліхтаря, так само повинен бути позначений.

Нарешті, згідно українських ПДР (пп.22.2, 22.3) водій несе відповідальність за те, щоб вантаж на його машині був надійно закріплений, аби він в будь-якій ситуації не заподіяв шкоди іншим учасникам руху, їхньому майну та дорожній інфраструктурі.

На даху

Деякі довгомірні предмети, наприклад, добре упаковану різдвяну ялинку, можна перевозити безпосередньо на даху легкової машини. Але краще використовувати для цього багажник або принаймні рейлінги чи поперечні штанги. Головне – добре закріпити ваш вантаж, щоб у випадку енергійних еволюцій він не відокремився від машини і не заподіяв руйнувань навколо.

Також майте на увазі, що більшість моделей авто допускають на своєму даху будь-яку багажну систему вагою не більше 50 кг, лише деякі моделі дозволяють горішнє навантаження до 70 кг. Якщо покласти більше, при різких маневрах дах може не витримати і в кращому випадку деформуватись, а в гіршому – відпустити ваш вантаж у вільний політ з усіма зрозумілими наслідками.

А крім того, надмірна вага вгорі машини погіршує її поведінку при маневрах на швидкості, що може виявитися неприємним сюрпризом для водія у випадку нештатної ситуації на дорозі.

Якщо коротко

Перевезення багажу з так би мовити нестандартними розмірами – завдання нетипове у тому плані, що воно несе водієві додатковий клопіт. На відміну від пересічних вантажів, негабарит і довгомір не можна просто покласти в багажник і захлопнути його кришку – громіздкий предмет вимагає вжиття особливих заходів з розміщення та безпеки. Цей нюанс водієві треба усвідомити ще тоді, коли він тільки прийматиме рішення про перевезення.