Дах пробитий у трьох місцях: у Брянській області РФ дрони атакували хімічний завод

За даними каналу Baza, у ніч на 14 листопада в селі Сільце, на території Брянського хімічного заводу знайшли БПЛА літакового типу, начиненого вибухівкою.

"У цеху "Брянського хімічного заводу імені 50-річчя СРСР", що будується, розташованого в селищі Сільце, було виявлено безпілотник літакового типу, що не розірвався, з вибуховою речовиною", - написано на каналі.

При цьому, як зазначають автори, дах цеху був пробитий у трьох місцях. На місце було викликано співробітників спецслужб.

"Внаслідок падіння безпілотника постраждалих немає", - зазначили на каналі Baza.

Також вночі за словами Міністерства оборони РФ, чотири "українські" БПЛА знищені вночі над територією Московської, Тамбовської та Брянської областей.

БПЛА на території Росії

Раніше ми повідомляли, що 12 листопада росіяни заявили про "збитого" безпілотника на території Білгородської області. Традиційно. Міноборони звинуватило Україну в "атаці".

До речі, увечері 10 листопада у Коломиї Московської області місцеві жителі чули вибухи. За словами очевидців, вибухи були недалеко від заводу, що виготовляє ракети "Кинджали" та "Іскандери".