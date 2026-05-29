На дах будинку в Румунії впав дрон РФ, - румунське Міноборони

05:35 29.05.2026 Пт
2 хв
Що відомо про атаку і що зробила Румунія?
aimg Едуард Ткач
Фото: країна на тлі атаки РФ по Україні підняла в небо авіацію (Getty Images)

У ніч з 28 на 29 росіяни вкотре здійснили атаку дронами по Україні. Один із безпілотників залетів у Румунію і впав на дах житлового будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міноборони Румунії.

У міністерстві розповіли, що цієї ночі росіяни відновили дронові атаки по цивільних та інфраструктурних об'єктах в Україні, які розташовані в районі річкового кордону з Румунією. Але під час атаки один із дронів порушив повітряний простір країни НАТО.

"Безпілотник вторгся в повітряний простір Румунії, що відстежувався радаром у південній частині міста Галац, і врізався в дах багатоквартирного будинку, після чого виникла пожежа. На місці працюють спеціалізовані групи з IGSU та інших структур МЗС, румунської розвідувальної служби та румунської поліції", - ідеться в публікації.

У відомстві додали, що їхні радари виявили дрони, які летіли поблизу повітряного простору країни. У зв'язку з цим Румунія о 01:19 підняла в небо два винищувачі F-16 і вертоліт IAR 330 SOCAT.

"Пілоти літаків мали дозвіл на ураження цілей протягом усього періоду тривоги", - додали на сайті.

Що передувало

Нагадаємо, цієї ночі ЗМІ повідомили, що в румунському місті Галац прогримів вибух. Це сталося після того, як на житловий будинок упав безпілотник. На той момент були лише припущення, що це російський дрон.

Інформацію про інцидент підтвердили і в Генеральній інспекції з надзвичайних ситуацій. Там уточнили, що внаслідок падіння дрона загорілася квартира на 10-му поверсі, а також постраждали двоє людей. Незабаром рятувальники загасили пожежу, а постраждалим надали допомогу на місці.

Все це сталося в той момент, коли росіяни активно атакували дронами Одеську область.

