На дах будинку в Румунії впав дрон РФ, - румунське Міноборони

У міністерстві розповіли, що цієї ночі росіяни відновили дронові атаки по цивільних та інфраструктурних об'єктах в Україні, які розташовані в районі річкового кордону з Румунією. Але під час атаки один із дронів порушив повітряний простір країни НАТО.

"Безпілотник вторгся в повітряний простір Румунії, що відстежувався радаром у південній частині міста Галац, і врізався в дах багатоквартирного будинку, після чого виникла пожежа. На місці працюють спеціалізовані групи з IGSU та інших структур МЗС, румунської розвідувальної служби та румунської поліції", - ідеться в публікації.

У відомстві додали, що їхні радари виявили дрони, які летіли поблизу повітряного простору країни. У зв'язку з цим Румунія о 01:19 підняла в небо два винищувачі F-16 і вертоліт IAR 330 SOCAT.

"Пілоти літаків мали дозвіл на ураження цілей протягом усього періоду тривоги", - додали на сайті.