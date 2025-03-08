ua en ru
Сб, 08 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Дагестані заблокували Telegram через загрози інформаційній безпеці

Субота 08 березня 2025 15:37
UA EN RU
У Дагестані заблокували Telegram через загрози інформаційній безпеці Фото: У Дагестані заблокували Telegram (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Влада Дагестану підтвердила блокування Telegram через питання інформаційної безпеки. За словами місцевої влади, ця соцмережа часто використовується ворогами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Влада Дагестану офіційно підтвердила блокування соціальної мережі Telegram на території республіки. Це рішення ухвалили на федеральному рівні в рамках забезпечення інформаційної безпеки, повідомив міністр цифрового розвитку Дагестану Юрій Гамзатов.

Міністр зазначив, що блокування Telegram не є експериментом, а необхідним заходом, оскільки цю соцмережу часто використовують "противники" Росії для поширення інформації.

Як приклад він навів антиізраїльські заворушення, що відбулися в аеропорту Махачкали в жовтні 2023 року. Натомість Telegram влада запропонувала використовувати платформу "ВКонтакте".

Блокування Telegram

У минулому році Національний координаційний центр з кібербезпеки рекомендував обмежити використання месенджера Telegram для службових комунікацій в органах державної влади, військових формуваннях та на об’єктах критичної інфраструктури.

У 2024 році серед українських чиновників зросла стурбованість щодо залежності України від Telegram. Збільшилися побоювання, що цей застосунок може бути використаний для поширення дезінформації та шпигунства на користь Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Дагестан Telegram
NEWS
ЗСУ не відходять з Курської області, оточення військ немає, - джерела
ЗСУ не відходять з Курської області, оточення військ немає, - джерела
DAILY
"Наша мета – визволити всіх". Історії українок, які виборюють повернення рідних з полону
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Наша мета – визволити всіх". Історії українок, які виборюють повернення рідних з полону