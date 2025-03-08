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В Дагестане заблокировали Telegram из-за угрозы информационной безопасности

Суббота 08 марта 2025 15:37
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В Дагестане заблокировали Telegram из-за угрозы информационной безопасности Фото: В Дагестане заблокировали Telegram (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Власти Дагестана подтвердили блокировку Telegram из-за вопросов информационной безопасности. По словам местных властей, эта соцсеть часто используется врагами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Власти Дагестана официально подтвердили блокировку социальной сети Telegram на территории республики. Это решение было принято на федеральном уровне в рамках обеспечения информационной безопасности, сообщил министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов.

Министр отметил, что блокировка Telegram не является экспериментом, а необходимой мерой, поскольку эту соцсеть часто используют "противники" России для распространения информации.

В качестве примера он привел антиизраильские беспорядки, произошедшие в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года. Вместо Telegram власти предложили использовать платформу "ВКонтакте".

Блокировка Telegram

В прошлом году Национальный координационный центр по кибербезопасности рекомендовал ограничить использование мессенджера Telegram для служебных коммуникаций в органах государственной власти, военных формированиях и на объектах критической инфраструктуры.

В 2024 году среди украинских чиновников возросла обеспокоенность относительно зависимости Украины от Telegram. Увеличились опасения, что это приложение может быть использовано для распространения дезинформации и шпионажа в пользу России.

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