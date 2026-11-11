D.Solutions надасть гранти на електроенергію ветеранам та їхнім родинам, які мають власний бізнес
Компанія D.Solutions, яка працює під брендом YASNO, надасть 15 грантів на електроенергію ветеранським бізнесам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення D.Solutions.
D.Solutions розпочала прийом заявок на другий сезон грантової програми "Світло для ветеранського бізнесу". У межах ініціативи 15 переможців отримають компенсацію витрат на електроенергію в обсязі до 25 тисяч кВт·год протягом шести місяців. Це дозволить кожному підприємству заощадити близько 250 тисяч гривень.
Як повідомили в компанії, цього року програму розширили. Тепер взяти участь у ній можуть не лише ветерани та ветеранки російсько-української війни, а й члени їхніх сімей, які розвивають власний бізнес.
"Ветеранський бізнес сьогодні є важливою частиною економіки країни. Після першого сезону ми переконалися, що наша підтримка потрібна, тому продовжуємо програму й цього року. Ми також розширили коло учасників, адже сімейний бізнес часто розвивається спільними зусиллями. Наша мета незмінна: допомогти ветеранам, ветеранкам та їхнім родинам менше витрачати на електроенергію й більше спрямовувати у розвиток власної справи", - зазначив генеральний директор D.Solutions Сергій Коваленко.
Для участі не потрібно готувати бізнес-план або подавати звіти про використання гранту. Достатньо заповнити заявку та надати необхідні документи. Переможців визначать випадковим чином.
Нагадаємо, "Світло для ветеранського бізнесу" - грантова програма, спрямована на підтримку підприємців із числа ветеранів та їхніх родин.
За її умовами переможці продовжують оплачувати рахунки за електроенергію у звичайному режимі, а компанія щомісяця компенсує ці витрати в межах передбаченого грантом обсягу.