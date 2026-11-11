D.Solutions предоставит гранты на электроэнергию ветеранам и их семьям, имеющим собственный бизнес

D.Solutions начала прием заявок на второй сезон грантовой программы "Свет для ветеранского бизнеса". В рамках инициативы 15 победителей получат компенсацию расходов на электроэнергию в объеме до 25 тысяч кВтч в течение шести месяцев. Это позволит каждому предприятию сэкономить около 250 тысяч гривен.



Как сообщили в компании, в текущем году программу расширили. Теперь принять участие в нем могут не только ветераны и ветеранки российско-украинской войны, но и члены их семей, которые развивают собственный бизнес.

"Ветеранский бизнес сегодня является важной частью экономики страны. После первого сезона мы убедились, что наша поддержка нужна, поэтому продолжаем программу и в этом году. Мы также расширили круг участников, ведь семейный бизнес часто развивается совместными усилиями. Наша цель неизменна: помочь ветеранам, ветеранкам и их семьям меньше тратить на электроэнергию и больше направить в развитие дела", – отметил генеральный директор D.Solutions Сергей Коваленко.

Для участия не нужно готовить бизнес-план или представлять отчеты об использовании гранта. Достаточно заполнить заявку и предоставить необходимые документы. Победителей определят случайным образом.